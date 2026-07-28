Туристы и персонал пострадали при ударе ВСУ по турбазам в Кирилловке

Фото: MAX/"Следком Запорожской области"

Приехавшие на отдых туристы и сотрудники пострадали в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, в результате атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Общее число пострадавших составило 19 человек.

Кроме того, критические разрушения получило здание турбазы. Спасатели МЧС разбирали завалы вручную несколько часов, чтобы извлечь из-под обломков выживших и тела погибших.

Туристические базы в Кирилловке подверглись атаке 25 июля. В результате одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи.

Следственный комитет квалифицировал атаку как теракт. Мирошник, в свою очередь, охарактеризовал случившееся как военное преступление. По его словам, МИД РФ намерено представить доказательства произошедшего на международном уровне.