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09 июня, 04:58

Политика

Лавров прокомментировал слова Рубио о поддержке Украины

Фото: kremlin.ru

Россию тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио об американской поддержке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

"Нас, безусловно, тревожит заявление государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину", – сообщил Лавров.

Министр напомнил, что аналогичные заявления также прозвучали со стороны европейских политических деятелей. В связи с этим на данный момент трудно оценивать какие-либо перспективы мирных переговоров, добавил Лавров.

Глава МИД призвал прислушаться к словам Владимира Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий бойцов в зоне СВО. Он также выразил сожаление из-за того, что США не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, которые были достигнуты в ходе саммита в Анкоридже.

Ранее Рубио заявил, что риск эскалации украинского конфликта на сегодняшний день выше, чем два года назад. Администрация США особенно обеспокоена предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.

По словам госсекретаря, власти США планируют вскоре передать военную помощь в рамках утвержденного пакета на 400 миллионов долларов.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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