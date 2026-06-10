Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась в понедельник, 8 июня. С этого дня российские силы уничтожили 43 беспилотника на подлете к Москве.

На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент публикации все четыре аэропорта принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами.