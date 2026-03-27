Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, созданная 10 лет назад Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность.

"В числе ваших основных задач – борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых, режимных объектов, государственный контроль оборота оружия", – отметил глава государства.

При этом по всем указанным направлениям идет профессиональная и ответственная работа, добавил Путин. В частности, Росгвардия наращивает оперативно-служебные возможности и накапливает уникальный опыт противодействия современным угрозам. Сотрудники ведомства проявляют отвагу, доблесть и настоящий героизм в ходе СВО, сражаются умело и бесстрашно.

"В становление этих благородных, патриотических традиций внесли свой вклад ваши предшественники. Среди них и воины Отдельного корпуса внутренней стражи Российской империи, который был сформирован в 1816 году, 210 лет назад. Вы достойно продолжаете дело ваших отцов, дедов, прадедов, тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом", – подчеркнул лидер РФ.

Путин поблагодарил за службу сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии. Он также попросил передать самые теплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и ветеранам внутренних войск.

Ранее Путин поручил усилить защиту государственной границы России через усовершенствование инфраструктуры, а также через повышение уровня боевой готовности и технической оснащенности пограничных пунктов.

Президент предложил специалистам ФСБ взаимодействовать по данному вопросу с частями Минобороны РФ, Росгвардии и МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.