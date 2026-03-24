24 марта, 13:09
ФСБ, МВД и Росгвардию перевели на усиленный режим для предотвращения терактов и диверсий
Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы для предотвращения диверсий и терактов в Москве и Подмосковье, которые готовит Киев. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ РФ.
Там добавили, что подразделения уже предотвратили несколько терактов против бойцов СВО, а также на стратегических объектах столичного региона. Для их реализации украинская сторона планировала использовать бомбы и беспилотники.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и теперь обеспечены на более высоком уровне.
По его словам, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств. При этом в состав забрасываемых на российскую территорию ДРГ входят кадровые военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций, подготовленные к работе за фронтом.