Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 13:09

Безопасность

ФСБ, МВД и Росгвардию перевели на усиленный режим для предотвращения терактов и диверсий

Фото: 123RF.соm/grigorenko

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы для предотвращения диверсий и терактов в Москве и Подмосковье, которые готовит Киев. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ РФ.

Там добавили, что подразделения уже предотвратили несколько терактов против бойцов СВО, а также на стратегических объектах столичного региона. Для их реализации украинская сторона планировала использовать бомбы и беспилотники.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и теперь обеспечены на более высоком уровне.

По его словам, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств. При этом в состав забрасываемых на российскую территорию ДРГ входят кадровые военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций, подготовленные к работе за фронтом.

безопасность

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика