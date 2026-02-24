Путин поручил усилить защиту госграницы России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил усилить защиту государственной границы России через усовершенствование инфраструктуры, а также через повышение уровня боевой готовности и технической оснащенности пограничных пунктов.

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы", – отметил президент, предложив специалистам взаимодействовать по данному вопросу с частями Минобороны РФ, Росгвардии и МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил создать координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей.

По словам Белоусова, главной целью совета является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. При этом планируется, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

В Минобороны РФ уточняли, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и руководители указанных субъектов страны.

