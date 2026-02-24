Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 16:28

Политика

Путин поручил усилить защиту госграницы России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил усилить защиту государственной границы России через усовершенствование инфраструктуры, а также через повышение уровня боевой готовности и технической оснащенности пограничных пунктов.

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы", – отметил президент, предложив специалистам взаимодействовать по данному вопросу с частями Минобороны РФ, Росгвардии и МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил создать координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей.

По словам Белоусова, главной целью совета является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. При этом планируется, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

В Минобороны РФ уточняли, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и руководители указанных субъектов страны.

ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

Читайте также


властьполитика

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика