Глава Генассамблеи ООН Бербок по ошибке назвала Гренландию частью ЕС

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок назвала Гренландию частью Евросоюза. Ошибочное заявление она сделала в интервью немецкому телеканалу ARD.

По ее словам, если бы с самого начала американцам не сказали, что "Гренландия также является территорией ЕС", то многие в США этого бы и не знали. Она уточнила, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе топ-менеджеры ведущих мировых концернов спросили ее, почему Европе так важен остров.

"Тогда думаешь, они должны это знать, они же работают на европейском рынке", – сказала Бербок.

Ведущая поправила главу ГА ООН и уточнила, что Гренландия не является территорией ЕС.

"Нет, но они являются гражданами страны... Они являются гражданами страны ЕС, и таким образом, у них также есть внешняя граница ЕС. И поэтому туда были отправлены военнослужащие", – ответила Бербок.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, так как это якобы крайне важно для нацбезопасности США.

Он также рассказывал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте им удалось разработать основу будущего соглашения, которое коснется всего Арктического региона.

В День всех влюбленных, 14 февраля, Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети Х валентинку с изображением Гренландии.