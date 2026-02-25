Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:35

Политика

Глава Генассамблеи ООН Бербок по ошибке назвала Гренландию частью ЕС

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок назвала Гренландию частью Евросоюза. Ошибочное заявление она сделала в интервью немецкому телеканалу ARD.

По ее словам, если бы с самого начала американцам не сказали, что "Гренландия также является территорией ЕС", то многие в США этого бы и не знали. Она уточнила, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе топ-менеджеры ведущих мировых концернов спросили ее, почему Европе так важен остров.

"Тогда думаешь, они должны это знать, они же работают на европейском рынке", – сказала Бербок.

Ведущая поправила главу ГА ООН и уточнила, что Гренландия не является территорией ЕС.

"Нет, но они являются гражданами страны... Они являются гражданами страны ЕС, и таким образом, у них также есть внешняя граница ЕС. И поэтому туда были отправлены военнослужащие", – ответила Бербок.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, так как это якобы крайне важно для нацбезопасности США.

Он также рассказывал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте им удалось разработать основу будущего соглашения, которое коснется всего Арктического региона.

В День всех влюбленных, 14 февраля, Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети Х валентинку с изображением Гренландии.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика