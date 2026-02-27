Фото: AP Photo/Michael Probst

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на четвертом месте в рейтинге доверия граждан, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно данным одной международной компании, наибольшим доверием среди украинцев пользуется бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне возглавляющий украинское посольство в Великобритании. Его кандидатуру поддержали 63% респондентов.

Второе место занял боксер Александр Усик с 56% голосов. На третьем месте расположился руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), за которого проголосовали 55% опрошенных.

Зеленский же получил поддержку только от 49% жителей Украины.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал отставки украинского президента, а также выразил уверенность в том, что последний не сможет переизбраться при проведении выборов.

Более того, он заявил, что Зеленского "ненавидят буквально все", начиная от коллег и военных, заканчивая друзьями и жителями его родного города – Кривого Рога.