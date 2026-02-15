Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается прибегнуть к махинациям с выборами на Украине для того, чтобы остаться у власти. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, Зеленский при общении с представителями западных стран начал спекулировать о готовности организовать выборы на Украине и референдум по территориальным вопросам, таким образом реагируя на растущие претензии в узурпации власти и ее тотальной коррумпированности.

Тем не менее "шаткие внутриполитические позиции" Зеленского принуждают его продумывать различные махинации, отметил Галузин. В частности, Киев планирует задействовать "молдавский сценарий", при котором к выборам не допустят украинцев, проживающих в РФ, а также по максимуму задействовать голоса диаспоры в западных странах.

"Похоже, что, нелегитимный, или, как еще говорят, "просроченный президент" Зеленский прорабатывает варианты самосохранения во власти. Хотя еще в 2019 году он публично обещал украинцам избраться только на 5 лет и сделать все, чтобы на Украине наступил мир. Чего стоят его обещания, думаю, понятно без лишних слов", – приводит ТАСС слова Зеленского.

Зеленский ранее не подтвердил возможность проведения президентских выборов на Украине и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Он также заявил, что ему неизвестны планы по объявлению выборов 24 февраля, о чем ранее писала Financial Times.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) также опроверг подготовку к этим мероприятиям в мае, добавив, что, по его мнению, Зеленский не сможет переизбраться, если выборы все же состоятся.