Спортсмен из Южной Америки впервые в истории завоевал медаль на зимней Олимпиаде

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом из Южной Америки, завоевавшим медаль на Зимние Олимпийские игры 2026. Бразилец победил в гигантском слаломе.

В субботу, 14 ферваля 25-летний спортсмен показал по сумме двух попыток лучшее время – 2 минуты 25 секунд. Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт (+0,58) и Лоик Мейар (+1,17).

До сезона-2023/24 Бротен выступал за Норвегию. Примечательно, что ранее спортсмены из Южной Америки ни разу не завоевывали медали зимних Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22-го числа. Российскую команду на соревнованиях представляют 13 атлетов, выступающие в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Гуменник по итоговой сумме баллов (271,21 балла) занял шестое место на ОИ. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

Серебряную медаль завоевал японский фигурист Юма Кагияма, набрав 280,06 балла, а бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато с результатом 274,90 балла. Илья Малинин из США, который возглавлял турнирную таблицу после короткой программы, финишировал восьмым, получив 264,49 балла.