12 февраля, 13:18

Тренер финской сборной по прыжкам с трамплина отстранен от Игр-2026 за скандал с алкоголем

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главный тренер финской сборной по прыжкам с трамплина Игорь Медвед отстранен от Олимпиады-2026 из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Финляндии.

У Медведа отобрали аккредитацию и отправили домой.

"Мы серьезно относимся к нарушению правил команды", – отметили в комитете.

Вместо Медведа финскую сборную возглавил Лассе Мойланен. Ему будет помогать Осси-Пекка Валта, который работает с женской командой Финляндии.

14 и 15 февраля на Олимпиаде в Италии пройдут мужские и женские состязания на большом трамплине соответственно. Мужской командный турнир запланирован на 16-е число.

Ранее 29-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген был вынужден покинуть расположение своей сборной. Как рассказал врач национальной команды Уве Фераген, у спортсмена были выявлены симптомы простуды. В связи с этим Стенсхаген поехал домой.

8 февраля в турнире по скиатлону 2х10 километров норвежец финишировал 21-м, продемонстрировав самый слабый результат среди всех участников гонки от национальной сборной.

