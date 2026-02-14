Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:13

Спорт

Фигурист Гуменник исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен выступал под 13-м стартовым номером.

Во время своего выступления фигурист исполнил пять прыжков в четыре оборота – флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов – в каскаде с тройным тулупом и в секвенции с двумя двойными акселями, а также тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 271,21 балла и занимает промежуточное первое место.

После проката короткой программы на Олимпийских играх Гуменник занимал 12-е место с 86,72 балла. На первом месте находился представитель США Илья Малинин с 108,16 балла, на втором – японец Юма Кагияма с 103,07 балла, третьим шел француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

Российский фигурист рассказал, что его команда пыталась подобрать музыку к короткой программе с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Изначально Гуменник планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.

В ходе Олимпиады произошли не связанные со спортом запоминающиеся события

Читайте также


спорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика