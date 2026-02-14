Фигурист Гуменник исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен выступал под 13-м стартовым номером.

Во время своего выступления фигурист исполнил пять прыжков в четыре оборота – флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов – в каскаде с тройным тулупом и в секвенции с двумя двойными акселями, а также тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 271,21 балла и занимает промежуточное первое место.

После проката короткой программы на Олимпийских играх Гуменник занимал 12-е место с 86,72 балла. На первом месте находился представитель США Илья Малинин с 108,16 балла, на втором – японец Юма Кагияма с 103,07 балла, третьим шел француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

Российский фигурист рассказал, что его команда пыталась подобрать музыку к короткой программе с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Изначально Гуменник планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.