13 февраля, 23:19

Происшествия

Число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до 5

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество пострадавших в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ достигло пяти человек. Еще двоих мужчин с баротравмой доставили в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Зафиксированы повреждения 29 квартир в 5 многоквартирных домах. В одном из зданий также выявлены повреждения технического этажа. Осколками посечены четыре автомобиля. Помимо этого, повреждения получили фасад и остекление коммерческого объекта.

"Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях", – отметил Гладков.

В селе Стрелецкое Яковлевского округа при падении обломков сбитых снарядов оказались повреждены два частных дома и два автомобиля.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых в результате ракетной атаки на один из инфраструктурных объектов Белгорода. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура – произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.

