13 февраля, 23:19Происшествия
Число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до 5
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Количество пострадавших в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ достигло пяти человек. Еще двоих мужчин с баротравмой доставили в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Зафиксированы повреждения 29 квартир в 5 многоквартирных домах. В одном из зданий также выявлены повреждения технического этажа. Осколками посечены четыре автомобиля. Помимо этого, повреждения получили фасад и остекление коммерческого объекта.
"Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях", – отметил Гладков.
В селе Стрелецкое Яковлевского округа при падении обломков сбитых снарядов оказались повреждены два частных дома и два автомобиля.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых в результате ракетной атаки на один из инфраструктурных объектов Белгорода. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Также в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура – произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.