13 февраля, 20:06

Технологии

Ивангородская крепость появилась в компьютерной игре Minecraft

Фото: 123RF.com/henrikjonsson

Российские геймеры построили высокоточную копию Ивангородской крепости в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщил комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области в телеграм-канале.

Сооружением крепости занималась команда TeamCIS | СНГ| Build The Earth. В ходе работы особое внимание уделили точности планировки форпоста, системе укреплений, башням и взаимосвязи архитектуры с историческим рельефом.

"Мы используем все доступные открытые данные: спутниковые карты, панорамы, фото из РОСФОТО и других архивов. Иногда мы лично приезжаем на объект и изучаем его на месте", – рассказали участники команды.

По их словам, к возведению Ивангородской крепости готовились месяц, а задумка пришла еще в 2021 году. При этом виртуальная карта объектов культурного наследия Ленинградской области будет пополняться.

Ранее Белый дом показал фотографию американского лидера Дональда Трампа в виде персонажа из игры Minecraft. В публикации также отмечалось, что Трамп – самый прогеймерский президент Америки.

Фотография была опубликована в ответ на пост о том, что налоговые льготы для разработок и исследований в области цифровых технологий стимулировали увеличение производства видеоигр.

