The Hollywood Reporter: продолжение фильма по Minecraft выйдет в 2027 году

Фото: кадр из фильма "Minecraft в кино"; режиссер – Джаред Хесс; производство – Legendary Pictures, Mojang AB, New Zealand Film Commission, On The Roam, Québec Production Services Tax Credit, Vertigo Entertainment, Warner Bros.

Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года, сообщает The Hollywood Reporter.

В публикации отмечается, что первая экранизация видеоигры собрала в мировом прокате 957,8 миллиона долларов, заняв вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов года.

Проект вновь возглавит режиссер Джаред Хесс, который также напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, одним из сценаристов оригинала. Хотя точный состав актеров пока не раскрывается, в первой части снимались Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниель Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.

После выхода первой части в кинотеатрах распространился вирусный тренд chicken jockey, когда подростки на сеансах устраивали хаос, повторяя сцену, где герой Джейсона Момоа сражается с ребенком-зомби, оседлавшим курицу. Некоторым кинотеатрам пришлось усилить меры безопасности, передает издание.

Ранее сообщалось, что новая часть фильма, основанного на видеоигре Super Mario, получит название Super Mario World. По мнению портала Video Games Chronicle, название второй части кажется уместным, особенно если учесть финал первого фильма "Братья Супер Марио в кино". В сцене после титров зрителям показали канализацию под Нью-Йорком и яйцо Йоши. Когда оно начало вылупляться, сцена погасла, за чем последовал крик Йоши.