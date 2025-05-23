Variety: сиквел "Дьявол носит Prada" выйдет в 2026 году

кадр из фильма "Дьявол носит Prada"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Dune Entertainment, Fox 2000 Pictures, Major Studio Partners, Peninsula Films

Продолжение фильма "Дьявол носит Prada" от студии Disney выйдет 1 мая 2026 году, передает журнал Variety.

По информации издания, актерский состав проекта пока не известен. При этом уже в 2022 году актриса Энн Хэтэуэй, исполнившая в оригинальном фильме одну из главных ролей, заявила о том, что сиквел действительно возможен. По ее словам, подобный вариант развития событий кажется ей "соблазнительным".

"Дьявол носит Prada" был снят в 2006 году по одноименного роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер, в котором писательница поделилась своим опытом работы помощницей редактора одного из самых престижных журналов о моде. Тогда картина собрала свыше 326 миллионов долларов.

Ранее стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы". Главного героя Хеймитча Эбернети сыграет актер Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – актриса Уитни Пик.

Съемки ленты пройдут летом – осенью текущего года. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Эбернети. Фильм выйдет в прокат 20 ноября 2026 года.