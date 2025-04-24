Стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы"

Фото: depositphotos/Kesu01

В фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы" Хеймитча Эбернети сыграет актер Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – актриса Уитни Пик. Об этом сообщает Variety со ссылкой на кинокомпанию Lionsgate.

По данным издания, съемки запланированы на лето – осень. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Хеймитча Эбернети. Если в оригинальной франшизе этого персонажа играл актер Вуди Харрельсон, то в приквеле его заменит Зада.

Фильм выйдет в прокат 20 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что актер Антонио Бандерас получил роль в кинокартине "Тони". Пока не раскрывается, кого он сыграет.

Главную роль в фильме исполнит актер Доминик Сесса. Съемки начнутся в мае.