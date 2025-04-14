HBO представил официальный каст сериала по Гарри Поттеру

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Американский телеканал HBO официально представил некоторых актеров, которые сыграют в сериале по книгам о Гарри Поттере. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Variety.

Роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир. Тем временем роль Рубеуса Хагрида получил Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус. Также образ профессора Квиринуса Квиррелла воплотит на экране Люк Таллон, а Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду.

Режиссер нескольких серий Марк Майлод отметил, что создатели проекта счастливы видеть талантливых людей в своей команде, а также ожидают, когда актеры подарят новую жизнь своим персонажам.

Кастинг для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в сериале был объявлен еще осенью прошлого года, однако имена актеров, которые исполнят роли Гарри, Рона и Гермионы, неизвестны до сих пор. Сообщалось, что в отборе принимали участие 32 тысячи детей.

Предположительно, съемки первого сезона "Гарри Поттера" начнутся летом в Ливсдене, где снимались фильмы. Сам сериал выйдет на экраны в 2027 году, хотя изначально релиз планировался на 2026-й.