Поклонники "Гарри Поттера" раскритиковали темнокожего Снейпа в новой адаптации

Темнокожий британский актер Паапу Эссьеду может быть приглашен на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа в новой экранизации "Гарри Поттера". При этом многие поклонники саги восприняли новость с недоумением и возмущением. Что известно о предполагаемых исполнителях других ролей, расскажет Москва 24.

"Пусть Снейп будет, как в книгах"

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision/AP

Американский стриминговый сервис HBO рассматривает темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль мастера зельеварения школы Хогвартс Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер". Об этом 5 декабря сообщило издание The Hollywood Reporter. На счету 34-летнего артиста 30 проектов, в том числе сериалы "Черное зеркало", "Банды Лондона", а также фильмы "Убийство в Восточном экспрессе" и "Род мужской".

Кроме того, в официальном аккаунте HBO в соцсетях появился пост о том, что начало съемок запланировано на лето 2025 года. Поклонники поттерианы приняли новость с воодушевлением: публикация набрала более 72 тысяч лайков. Однако многие комментаторы пришли в ярость от сообщений, что на роль Снейпа, которого в оригинальной киносаге по роману Джоан Роулинг сыграл Алан Рикман, претендует Эссьеду.

"Мы не будем смотреть, если вы сделаете Северуса Снейпа темнокожим", "Постарайтесь соответствовать романам", "Пожалуйста, пусть Снейп будет таким, каким он был в книгах", – взмолились обескураженные подписчики.

У зарубежных журналистов появилась и неподтвержденная информация о том, кого рассматривают на другие роли: директором Хогвартса Альбусом Дамблдором может стать актер Марк Райлэнс, а новым Волан-де-Мортом – Киллиан Мерфи, передает Daily Mail.

К слову, еще в сентябре начался кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы. В нем приняли участие 32 тысячи детей, сообщает издание Variety. Пока имена новых исполнителей ролей главных героев остаются тайной.

Расовое разнообразие

Фото: AP Photo/Sang Tan

В 2022 году издание Daily Mail сообщало, что создатели сериала стремятся сделать актерский состав расово разнообразным. Например, на роль Джеймса Поттера, отца Гарри, предполагалось рассмотреть актера "азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, индийского или тихоокеанского происхождения".

В роли матери главного героя продюсеры видели трансгендерную женщину (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено), а Сириуса Блэка, которого в оригинале сыграл Гарри Олдман, создатели тоже хотели сделать темнокожим.

В таком экстравагантном кастинг-листе журналисты усмотрели вызов автору серии романов о мальчике-волшебнике. Ранее Джоан Роулинг обвиняли в трансфобии и расизме, когда она высмеяла в соцсетях заголовок газетного материала, в котором слово "женщина" заменили на "людей с менструацией". После этого многие поклонники и актеры поттерианы отвернулись от писательницы.

Несмотря на "бойкот", объявленный Роулинг, в новом сериале она выступит в качестве исполнительного продюсера. Создательница магической вселенной отметила, что формат сериала позволит углубиться в характеры персонажей и более подробно рассказать о других обстоятельствах.

"Для меня важно стремление HBO Max сохранить целостность моих книг, и я с нетерпением жду возможности принять участие в этой новой адаптации, которая обеспечит глубину и детализацию, доступные только в телевизионном формате", – заявляла Роулинг журналистам.

"Открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому"

Новость о работе над сериалом о Гарри Поттере появилась в СМИ еще в 2022 году. По задумке создателей, каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии книг.

Генеральный директор HBO&Max Content Кейси Блойс заявил: "Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Это культурный феномен, и, очевидно, фанаты до сих пор его обожают и ждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром".

Ожидается, что проект выйдет на экраны в 2026 году, будет длиться 10 лет, а премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max.