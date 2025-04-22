Актер Эндрю Гарфилд рассказал, что может вновь сыграть человека-паука

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Британский актер Эндрю Гарфилд заявил, что готов вновь сыграть человека-паука, если у фильма будет изобретательный сюжет, передает Deadline.

Во время выступления на конвенте Middle East Film&Comic-Con в Абу-Даби актер рассказал, что супергеройская роль ему нравится и он готов вновь сыграть Питера Паркера в "какой-нибудь версии".

"Мне хотелось бы сыграть что-то странное", – добавил Гарфилд.

Новая часть супергеройского фильма о человеке-пауке с актером Томом Холландом в главной роли выйдет 31 июля 2026 года, заявила ранее студия Sony Pictures. Следующая часть франшизы получила подзаголовок Brand New Day ("Совершенно новый день").

Инсайдеры предполагают, что сюжет может рассказать о проблемах Питера Паркера или вновь обратиться к мультивселенной, как это было в фильме "Нет пути домой". Новая лента о супергерое выйдет через три месяца после премьеры другого фильма Marvel "Мстители: Судный день".