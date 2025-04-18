Variety: Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по франшизе "Звездных войн"

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Канадский актер Райан Гослинг выбран на главную роль в предстоящем фильме по вселенной "Звездных войн", премьера которого запланирована на весну 2027 года. Об этом пишет журнал Variety.

Картина будет называться "Звездные войны: Звездный истребитель" (Star Wars: Starfighter). Режиссером выступит Шон Леви, работавший над лентой "Ночь в музее" и одним из самых кассовых фильмов 2024 года – "Дэдпул и Росомаха".

Сценарий, в свою очередь, написал Джонатан Троппер, ранее работавший с Леви над картинами "Дальше живите сами" (2014) и "Проект "Адам" (2022).

Съемки начнутся осенью, а премьера запланирована на 28 мая 2027 года. Действие ленты будет происходить через 5 лет после событий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019). При этом еще одна картина по вселенной "Звездных войн" – "Мандалорец и Грогу" – выйдет в прокат 22 мая 2026 года.

Ранее американский телеканал HBO официально представил некоторых актеров, которые сыграют в сериале по книгам о Гарри Поттере. Роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир.

Роль Рубеуса Хагрида получил Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус. Также образ профессора Квиринуса Квиррелла воплотит на экране Люк Таллон, а Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду.