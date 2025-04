Variety: четыре фильма о каждом экс-музыканте The Beatles выйдут на экраны в 2028 году

Фото: ТАСС/DPA

Четыре фильма о каждом экс-музыканте британской группы The Beatles выйдут в прокат в апреле 2028 года. Об этом сообщает Variety.

Режиссером всех картин выступит Сэм Мендес. Создатели уже утвердили актеров на главные роли. Вокалиста и бас-гитариста Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, роль солиста и барабанщика Ринго Старра досталась Барри Кеогану.

Образ ритм-гитариста и вокалиста Джона Леннона воплотит на экране Харрис Дикинсон, а роль соло-гитариста и солиста Джорджа Харрисона исполнит Джозеф Куинн.

По словам Мендеса, съемки всех фильмов продлятся год. Также, по словам режиссера, проект The Beatles: A Four-Film Cinematic Event создаст "большие кинематографические события".

Издание добавило, что впервые авторы полнометражного художественного фильма получат права на использование музыки из коллекции хитов The Beatles. В их распоряжении окажутся такие композиции, как Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine и другие.

Между тем студия Sony Pictures анонсировала премьеру новой части фильма о человеке-пауке с актером Томом Холландом в главной роли. Картина под названием "Человек-паук: Совершенно новый день" выйдет 31 июля 2026 года.

При этом подробности сюжета пока не раскрываются. Инсайдеры предположили, что сюжет может рассказать о проблемах главного героя Питера Паркера или вновь обратиться к мультивселенной, как это было в фильме "Нет пути домой".

Также известно, что в фильме примет участие Сэди Синк, которая исполнила роль Макс в сериале "Очень странные дела".