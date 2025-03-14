В Британии выпустят монету с изображением Джона Леннона

Фото: royalmint.com

В Великобритании 17 марта в продажу выйдет коллекционная монета с изображением основателя группы The Beatles Джона Леннона. Об этом говорится на сайте Королевского монетного двора.

"Королевский монетный двор представил сегодня британскую памятную монету, посвященную Джону Леннону и его наследию как артиста и сторонника мира", – отмечается в сообщении.

Портрет Леннона изображен на реверсе. Он основан на реальном снимке, сделанном в 1974 году фотографом Бобом Груэном на крыше пентхауса в Нью-Йорке. Слева от профиля Леннона написано его имя, а справа – название песни Imagine. Стоимость монеты начинается от 18,5 фунта стерлингов в зависимости от металла.

Музыкант был застрелен в 1980 году, в 2025-м ему исполнилось бы 85 лет.

В 2024 году МВД Великобритании выдало официальный паспорт медвежонку из серии книг и фильмов "Приключения Паддингтона". Он получил документ для путешествия в Перу в третьей части фильма.

В паспорте указано, что Паддингтон Браун является гражданином Великобритании, родившимся 25 июня в Перу. В документе также есть его фотография, на которой медведь прижат к камере с высунутым языком.