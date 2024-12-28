28 декабря, 10:38В мире
В Турции мужчина нашел в купленном шкафу 12 монет и передал их владельцу
Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Плотник из турецкой Нурдагы Кадир Терликли обнаружил в купленном кухонном шкафу 12 золотых монет, которые предыдущий владелец спрятал там. Мужчина вернул их владельцу, сообщили власти города в социальной сети X.
Глава Нурдагы выразил признательность Терликли за его поступок, вручив ему благодарственную грамоту.
Как стало известно, предыдущий владелец шкафа и золотых монет был вынужден продать свою мебель, поскольку его дом подлежал сносу из-за серьезных повреждений, полученных в результате землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года. Мужчина спрятал монеты в одном из кухонных шкафов, но потом забыл о них.
Ранее немецкие археологи обнаружили в горной местности клад с тремя тысячами древнеримских монет. Горшок с ними был найден рядом с общиной Хершбах. Монеты относятся к эпохе правления римского императора Гордиана III и галльского императора Викторина.