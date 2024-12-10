Greek City Time: возле Акрополя нашли древнюю статую мужчины

Фото: greekcitytimes.com

Древняя статуя, изображающая обнаженного мужчину, была обнаружена неподалеку от Акрополя во время коммунальных работ, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Greek City Times.

Статую без головы, которая напоминает тип Гермеса Людовизи, нашли в яме, вырытой в рамках мониторинга работ по установке газопровода. Скульптура находилась в кирпичной клети, что позволило ей хорошо сохраниться.

Район, на территории которого ее обнаружили, в I–IV веках до нашей эры пользовался популярностью у богатых греков. Речь идет о тех людях, чьи резиденции отличались особой роскошью. Они могли позволить себе украсить дома мозаичными полами и обилием иных украшений.

Статую передали в лабораторию по консервации после фиксации находки. Такое решение принял департамент древностей Афин. Предполагается, что в дальнейшем ее могут выставить на всеобщее обозрение.

Ранее подобный случай произошел в Таиланде. Трое мужчин пошли в лес за грибами и обнаружили там каменную скульптуру, которая оказалась древним изваянием матери Будды VI века. Однако профессор истории искусств факультета археологии Университета Силпакорн Чедха Тингсанчали указывала, что скульптура может быть датирована более поздним сроком. Она предположила, что автор статуи мог подражать древнему искусству.

