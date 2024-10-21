Nature Communications: в Италии нашли останки ребенка, жившего 17 тысяч лет назад

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Ученые нашли на юге Италии останки ребенка, жившего в эпоху ледникового периода, то есть около 17 тысяч лет назад, предает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал Nature Communications.

Археологам удалось установить, что скелет принадлежит мальчику, погибшему от порока сердца в возрасте 1,5 года. При этом отмечается, что его родители имели высокую степень родства, скорее всего, они были братом и сестрой.

По данным ученых, ребенок страдал не только от порока сердца, но и от других врожденных отклонений. Причина же болезненного состояния мальчика могла заключаться в плохом здоровье его матери. Кроме того, с помощью ДНК-анализа исследователи восстановили внешние черты ребенка. Выяснилось, что он был обладателем голубых глаз, вьющихся темных волос и смуглой кожи.

Ранее в Татарстане обнаружили девять погребений древнее египетских пирамид. Речь идет о захоронениях, относящихся ко второй половине пятого тысячелетия до нашей эры. Они старше пирамид на более чем 1,5 тысячи лет. В одном из погребений нашли останки женщины с ребенком 4–5 лет, другое принадлежит взрослому человеку. Кроме того, в ямах найдены древние подношения. В одном из таких углублений обнаружили 114 подвесок из кости.