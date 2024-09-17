Девять погребений древнее египетских пирамид найдены в Татарстане

Фото: okn.tatarstan.ru

Погребения древнее египетских пирамид обнаружили в Татарстане. Соответствующая информация появилась на портале комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Участники раскопок памятника археологии "Новобиксинтеевский могильник" нашли останки первобытных людей каменного века. В захоронениях были каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, изделия из клыков кабана, а также подвески из приуральского серпентинита.

Речь идет о захоронениях, относящихся ко второй половине пятого тысячелетия до нашей эры. Они старше пирамид на более чем 1,5 тысячи лет. В одном из погребений нашли останки женщины с ребенком 4–5 лет, другое принадлежит взрослому человеку.

Кроме того, в ямах найдены древние подношения. В одном из таких углублений обнаружили 114 подвесок из кости.

Ранее археологические исследования завершились в Калошином переулке в Москве. Специалисты нашли керамические детские игрушки XVII–XIX веков.

Найденные предметы свидетельствуют о том, что в XVI–XVIII веках исследуемая городская территория была хорошо освоена. Люди проживали семьями, вели хозяйство и торговлю. В настоящее время старинные игрушки передали в мастерскую, где они проходят камеральную обработку. После этого их отдадут в музейный фонд.

