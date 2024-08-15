Сергей Собянин: около 10 тысяч артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные археологи с начала года обнаружили уже 10 тысяч артефактов, рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают археологи <...> Благодаря столичным археологам мы каждый год узнаем больше о древней Москве, знакомимся с бытом горожан", – написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас раскопки ведутся в Чижевском подворье, Романовом переулке, на улицах Яузской, Татарской и других территориях. Также специалисты уже работают с находками, сделанными на Тверской улице и Тверском бульваре.

"В Романовом дворе, например, найдены старинные колокола. Скорее всего, их спрятали или перед нашествием хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году, или перед польской интервенцией 1609 года. Они сохранились почти в идеальном состоянии", – рассказал мэр.

После процесса реставрации и консервации все находки передаются в столичные музеи на постоянное хранение для изучения и экспонирования на разных выставках.



Ранее археологи смогли найти более сотни артефактов на выявленном объекте археологического наследия "Селище Подосинки I" в районе Краснопахорский в ТиНАО. Речь шла о предметах как XIX века, так и XV и даже XIV веков.

