Археологи обнаружили детские игрушки XVI–XIX веков в Калошином переулке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Археологические исследования завершились в Калошином переулке. Специалисты нашли керамические детские игрушки XVII–XIX веков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Археологические работы велись на глубине 2,5–4 метров. В этом культурном слое удалось найти артефакты, относящиеся к XVI–XIX векам. Среди них – керамические фигурки курочки, коника, человечка, а также фрагмент игрушки – это голова человечка в кепке с круглыми, будто от удивления, глазами", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В те века керамика являлась распространенным материалом, из которого делали изделия для зажиточных и небогатых горожан. Однако такие игрушки хрупкие, поэтому целые фигурки встречаются редко. Более долговечными были игрушки из глазури или ангобы.

Найденные предметы свидетельствуют о том, что в XVI–XVIII веках исследуемая городская территория была хорошо освоена. Москвичи проживали семьями, вели хозяйство и торговлю. В настоящее время старинные игрушки передали в мастерскую, где они проходят камеральную обработку. После этого их передадут в музейный фонд.

Первое летописное упоминание улицы Арбат с окрестностями, куда входит и Калошин переулок, относится к 1493 году. За всю историю переулок менял название, однако его топонимика всегда была связана с фамилиями местных жителей.

Столичные археологи с начала года обнаружили уже 10 тысяч артефактов. Сейчас раскопки ведутся в Чижевском подворье, Романовом переулке, на улицах Яузской, Татарской и других территориях. Также специалисты уже работают с находками, сделанными на Тверской улице и Тверском бульваре.

