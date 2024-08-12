Более 100 артефактов прошлых веков обнаружили на территории ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 артефактов специалисты нашли на выявленном объекте археологического наследия "Селище Подосинки I" в районе Краснопахорский в ТиНАО. Археологам удалось обнаружить предметы XIV, XV и XIX веков, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В центре Москвы находки могут встретиться на глубине до семи метров. На археологических объектах в ТиНАО специалисты обнаруживают артефакты всего на уровне 20–40 сантиметров от поверхности земли. Вообще эта территория столицы еще недостаточно изучена археологами", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Археологические исследования на "Селище Подосинки I" стартовали в мае. На сегодняшний день специалисты завершают свою работу. За это время они нашли большое количество предметов быта, включая ножи, точильные камни, фрагменты керамической посуды, инструменты для обработки дерева и глиняные пряслица. Также археологи обнаружили жернова для перемалывания зерна, специальный инструмент для плетения лаптей, железный замок, топорик и подкова.

Более того, здесь были замечены и медные перстни, монеты, нательные крестики, пуговица, наперсток, застежка и игла. Все находки ученые относят к XIV–XV векам. В рамках исследований были найдены следы от древних построек и различных ям. Всего специалисты выявили более 100 таких объектов.

Как считают археологи, находки показывают, что в селище Подосинки I в Средние века находилось достаточно развитое поселение. Они предполагают, что в XIV и XV веках здесь была русская деревня.

Кроме того, в рамках раскопок специалисты нашли стеклянную гемму, медную монету "Одна копейка" 1800 года и серебряную монету "10 копеек" 1870 года. По мнению экспертов, в XIX веке сюда направлялись на отдых из Москвы и окрестных городов дворяне.

Ранее археологи обнаружили в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века. С ее использованием можно было изготовить монеты достоинством 20 копеек. Специалисты предположили, что около 150 лет назад рядом с нижегородским кремлем могла находиться мастерская фальшивомонетчиков.

