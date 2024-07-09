Реставраторы нашли артефакты середины XIX века в особняке в Нащокинском переулке

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Реставраторы обнаружили несколько ценных артефактов середины XIX века в доме З. И. Рясовской – А. П. Ермолова, который находится в Нащокинском переулке (дом 12, строение 1), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что за поздними перекрытиями, которые демонтируются в ходе реставрации, оказались скрыты дореволюционные обои и наклеенная на стену газета "Московские ведомости" 1862 года.

"Также за обшивкой из гипсокартона скрывалась деревянная дверь с латунными петлями, а потолочные перекрытия закрывали лепной декор и кессонированные потолки середины XIX века. Все найденные элементы будут обязательно сохранены", – отметил глава Мосгорнаследия.

До этой находки оформление интерьеров основной части помещений здания было признано утраченным. Обнаруженные реставраторами элементы позволят более достоверно воссоздать внешний вид комнат исторического особняка.

При этом находки будут выставлены в качестве экспонатов на месте обнаружения. Газету, найденную на стене, планируется поместить под стекло и дополнить рамой.

В ходе работ по реставрации особняка в порядок будет приведено декоративное оформление его фасадов, которые были созданы в стиле эклектики 1870-х годов. Главный фасад украшен междуэтажными тягами, на окнах установлены наличники, а венчающий карниз изображает кронштейны с цветочным орнаментом. При этом углы оформлены в виде полуколонн, а под окнами располагаются филенки, украшенные геометрическим рисунком.

В настоящее время в особняке подходят к концу противоаварийные работы. Специалисты очищают стены от обшивок из гипсокартона, а также поздних отделочных слоев. Также в здании снимаются подвесные потолки и разбирается бетонное основание пола в подвале. На первом этаже и в подвале особняка будут установлены временные подпорки из бруса. Окна специалисты укрепят обрамлением из того же материала, а стены будут усилены вертикальными стяжками.

Вместе с тем специалисты разрабатывают проект реставрации. Они намерены учесть в нем все обнаруженные в ходе работ ценные элементы.

Особняк построили в 1830-х годах по заказу надворной советницы Зои Рясовской. К 1836 году возведение всех построек было завершено. Дом перешел во владение генерала от инфантерии Алексея Ермолова. Установлено, что в его доме бывали такие выдающиеся личности, как генерал-лейтенант Денис Давыдов, историк Михаил Погодин, писатель Михаил Загоскин и поэт Михаил Лермонтов. В настоящее время особняк относится к числу объектов культурного наследия регионального значения.

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