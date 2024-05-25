Старинные захоронения отреставрировали в некрополе Новодевичьего монастыря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты отреставрировали 72 могилы и надгробия на территории некрополя Новодевичьего монастыря. Они выровняли плиты, заделали трещины и сколы, убрали различные загрязнения, плесень и грибок, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В порядок привели надгробия Николая Петровича и Елизаветы Васильевны Тургеневых, архитектора Смоленского собора Сергея Константиновича Родионова, русского публициста Никиты Петровича Гилярова-Платонова, русского философа Льва Михайловича Лопатина и другие", – подчеркнул руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также в рамках работ были восстановлены надгробия хвалынского предводителя дворянства Саратовской губернии Петра Давыдова, супруги поэта и драматурга Алексея Плещеева Еликониды Плещеевой, московского купца, юриста, поверенного Московского окружного суда Максима Мандельштама и его сына, присяжного поверенного Льва Мандельштама.

Ранее специалисты Института археологии Российской академии наук нашли надгробные плиты разрушенного в 1930-х годах кладбища и сделали ряд других находок в ходе реставрации и благоустройства территории Новодевичьего монастыря. В частности, археологи обнаружили захоронения известных представителей высшей знати тогдашнего государства – Голицыных, Говорухиных, Друцких, Морозовых, Муромцевых, Канбаровых, Коркадиновых, Окоемовых и других.

Ранее стало известно, что московские археологи за 2023 год нашли свыше 4 тысяч представляющих историческую ценность предметов. В частности, только в 2022 году специалисты обнаружили почти 12 тысяч артефактов, а за последние 12 лет – почти 90 тысяч.

