Собянин: археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки передадут в музеи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Археологические находки с Пречистенки отправятся в музеи, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Мэр уточнил, что всего в коллекцию вошли 82 артефакта XVI–XIX веков. Они были обнаружены во время работ на территории двух объектов культурного наследия, добавил он.

"Во время археологических полевых работ <...> у дома Наумовых-Волконских специалисты нашли: чернолощеную кубышку, которую могли использовать для хранения молока, масла или воды, перстень из цветного металла; медные монеты номиналом от 1 до 20 копеек и различные железные изделия", – перечислил Собянин.

В свою очередь, в рамках работ в здании городской усадьбы на Пречистенке были найдены фрагменты рельефных изразцов и керамических сосудов, медные монеты и обувные подковки, отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что столичные реставраторы восстановили старинную обувь из обрезков, найденных во время раскопок на Дербеневской улице. Специалистам потребовался целый год, чтобы воссоздать туфлю, сапог и лапти 200-летней давности.

Реставраторы сначала тщательно расчистили каждую деталь, потом размягчили и собрали в единое целое.

