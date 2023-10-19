В России археологи нашли уникальное оружие Смутного времени

Фото: kulpole.ru

Ученые Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области обнаружили военный артефакт XVI–XVII веков – клевец в Щекинском районе, на территории Тульских засек во время археологической разведки. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

По мнению археологов, данная находка представляет уникальность не только для региона, но и для всей Центральной России. Во время экспедиции ученые занимались исследованием памятника роменской археологической культуры IX–X веков, но на его территории обнаружили более позднюю реликвию.

"По предварительным данным, клевец датируется концом XVI – первой половиной XVII века. Для того чтобы точно установить не только тип, но и в целом понять хронологическую позицию этой вещи по времени, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов", – сказал кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.

В свою очередь, реставратор высшей категории Виталий Шмелев при очистке оружия обнаружил богатый узор. Он заявил, что клевец сохранился в "коконе" из минералов. В настоящее время реставраторы должны аккуратно убрать этот "кокон".

По словам Шмелева, оружие изготовлено из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный – с другой. До реставрации находка весила 382 грамма. Реставратор нашел на клевце многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков. Также оружие богато украшено серебром.

"Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например князю или воеводе", – отметил Столяров.

Ученые заявили, что клевец и подобные виды оружия были широко распространены на территории Польши и Венгрии. Эксперты считают, что артефакт из Тульских засек связан с эпохой Смутного времени. Ранее в лесах Засечной черты ученые находили отдельные предметы вооружения – польско-венгерскую саблю конца XVI – начала XVII века.

Археологи нашли оружие на окраинной территории бывшего Московского государства, где всегда царила напряженная обстановка, особенно в эпоху Смутного времени.

Сейчас клевец, обнаруженный археологами, проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты.

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