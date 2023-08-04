Московские археологи отреставрировали топорик-амулет XIV–XVI веков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Московские археологи отреставрировали топорик-амулет из металла белого цвета. Они считают, что находку можно датировать XIV–XVI веками, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Топорик-амулет обнаружили среди металлических, стеклянных и керамических изделий.

"Подобные топорики-амулеты уже находили в центре Москвы при археологических работах и ранее. Например, в Большом Трехсвятительском переулке, на Болотной площади и в Тайницком саду. Отреставрированный топорик с Тверского бульвара был обнаружен на месте, где в древности существовала Бронная слобода", – отметил глава департамента культурного развития Алексей Емельянов.

По его словам, на лопастях артефакта находятся изображения коней и спешившихся всадников. Находка уже готова к передаче в музейный фонд.

Аналогичные амулеты и обереги создавали в эпохе раннего металла. Их носили в качестве украшений и прикрепляли к парадной одежде. Топорики-амулеты относятся к предметам, которые были посвящены божеству или покровителю.

Отечественные историки уверены, что данные артефакты являются языческим символом воинских культов и культом Перуна. Кроме того, они относятся к культу общехристианского святого Олафа.

В частности, специалисты обнаружили фрагменты белоглиняных сосудов XVII–XVIII веков на Тверском бульваре.

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