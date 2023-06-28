Археологи нашли потерянный город майя на полуострове Юкатан

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Археологам при помощи современных технологий удалось найти потерянный город цивилизации майя на юге полуострова Юкатан в Мексиске. Об этом сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что найденный город назвали "Окомтун" (с юкатекского языка майя – "каменная колонна". – Прим. ред.), на его месте были обнаружены различные здания, в том числе несколько пирамидальных сооружений, высота которых достигала 15 метров. Археологи, прежде чем смогли найти его, прошли 60 километров по джунглям.

Также ученые смогли найти на месте города площадку для игры в мяч, которую, предположительно, майя могли использовать для отдыха, досуга или религиозных целей. Часть конструкций со временем разрушилась, археологи предположили, что колонны могли быть входом в помещение.

Перед отправкой в экспедицию ученые просканировали местность радаром, таким образом им удалось найти город, указано в публикации. Данная технология позволяет измерить расстояние, где используется отражение лазерных лучей от поверхности.

Ранее сообщалось, что ученые нашли 964 до этого неизвестных поселения майя в Гватемале. Они исследовали местность в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль на площади 650 квадратных миль. Там была обнаружена обширная сеть, включающая церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы.

Находки наталкивают ученых на мысли, что поселения майя были намного сложнее, многочисленнее и единообразнее, чем предполагалось до этого.



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