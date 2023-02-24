Более 20 захоронений из трех разных эпох обнаружили археологи в Египте – СМИ

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В ходе раскопок в провинции Эль-Минья в Египте археологи обнаружили 22 захоронения, которые относятся к разным историческим периодам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al-Ahram.

"Миссии, сформированной из археологов Высшего совета по делам памятников древности Египта и Университета Барселоны, удалось обнаружить в районе Аль-Бахнаса 16 захоронений Византийского периода и по три из Римского и Персидского", – отмечается в сообщении.

Генсекретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири рассказал, что раскопки дали большие результаты в изучении истории этого места.

Кроме того, глава центрального управления древностей Египта Адель Акаша сообщил, что захоронения Римского периода, которые были найдены в Аль-Бахнасе выполнены из известняка, а большем количестве случаев захоронения были сводчатыми.

Ранее сообщалось, что около тысячи ранее неизвестных поселений майя ученые нашли ученые в Гватемале.

Там была обнаружена обширная сеть, включающая церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. По словам экспертов, поселения майя были намного сложнее, многочисленнее и единообразнее, чем предполагалось до этого.



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