Ученые выяснили, когда древний человек научился готовить

Группа израильских ученых определила, что человечество научилось готовить на 610 000 лет раньше, чем считалось до сих пор. О том, как это удалось сделать, рассказывает научный консультант Николай Гринько.



Считается, что вся современная кухня (по крайней мере, та ее часть, которая подразумевает температурную обработку продуктов) берет свое начало от лесных пожаров. Далекие наши пращуры были всеядными и с удовольствием лакомились останками живности, погибшей в пламени.

Кстати, оттуда же вышла концепция приправ: доисторические суслики и ежи "готовились" в окружении растений, придававших их мясу разные оттенки вкуса. Но лесной пожар – явление нечастое, а потому первыми изобретениями Homo Sapiens стали методы переноса и сохранения огня, чтобы добычу можно было приготовить в любой момент.

Ученые давно пытались установить, когда же древний человек впервые обработал мясо огнем. Причем, не просто сунул кусок в пламя, а сознательно контролировал процесс приготовления, чтобы мясо не обуглилось и не сталось сырым. Точную дату, разумеется, установить невозможно, но время от времени историки пытаются сделать это хотя бы приблизительно.

В одной из пещер Африки были найдены следы древнейшего кострища возрастом около 1 миллиона лет. Можно было бы взять эту цифру за отправную точку, но тут есть одна тонкость: обугленные кости, найденные в кострище, совершенно не означают начала мировой кухни – их могли просто выбросить в огонь, обглодав сырое мясо.

До сих пор самые ранние свидетельства приготовления пищи относили к периоду около 170 000 лет назад: в южноафриканской пещере Бордер были найдены следы приготовления на огне корневищ растений из рода Hypoxix. Но недавно в Израиле провели археологические раскопки стоянки Гешер-Бенот-Яков, которая находится на берегу палеоозера Хула. Древние люди жили в этом месте примерно 780 000 лет назад.

Группа исследователей из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из Великобритании и Германии обратила внимание на остатки рыбьих костей. В основном это были зубы, относящиеся к двум крупным представителям семейства карповых: Luciobarbus longiceps и Carasobarbus canis. Когда-то эти двухметровые гигантские барбусы в изобилии обитали в озере Хула.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Изучив структуру зубной эмали, ученые смогли доказать, что рыба, пойманная в озере, подвергалась воздействию температуры около 500°C. Дело в том, что кристаллы, образующие эмаль, увеличиваются в размере при термической обработке – но только в диапазоне 400-600°C и только при нагреве в течение десятков минут – дальше они разрушаются. То есть рыба не была просто брошена в огонь, а, предположительно, варилась или жарилась перед тем как ее съели.

Сложно предположить, что готовить рыбу умели только обитатели этой конкретной стоянки, а значит, историю человеческой кухни отныне можно отсчитывать с нового момента – на 610 000 лет раньше, чем считалось до этого.

Метод, опробованный израильскими учеными, теперь будут применять и другие исследователи, причем не обязательно для вновь открытых поселений и стоянок. Изучить зубную эмаль остатков съеденных зубров и оленей можно и в давно известных находках – археологам сегодня известны сотни пещер, в которых обитали древние люди.

Между прочим, это вовсе не означает, что наши предки жили исключительно в пещерах – просто здесь следы их обитания сохранились лучше всего. Исследовав остатки кострищ, археологи, вероятно, рано или поздно смогут найти и самое первое блюдо, приготовленное на заре истории.

Хотя...