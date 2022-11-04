Почему Тутанхамона ошибочно считают великим правителем

Ровно 100 лет назад, в начале ноября 1922 года, английский археолог Говард Картер открыл в Долине Царей гробницу Тутанхамона. О неизвестных и забытых фактах о фараоне и его усыпальнице рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Правда всегда одна" –

Это сказал фараон.

Он был очень умен,

И за это его называли

Тутанхамон.

Припев песни "Тутанхамон" группы Nautilus Pompilius состоит исключительно из ошибок и штампов. Примерно из такого же набора собрано представление обычного человека и о самом фараоне, и о его последнем пристанище. Людям почему-то кажется, что Тутанхамон был едва ли не самым известным и могущественным правителем Египта. И в его гробнице в одной из пирамид будто бы содержалось невиданное доселе количество сокровищ. На самом деле все абсолютно не так.

Гробница Тутанхамона не имеет никакого отношения к пирамидам. Его мумифицированное тело было упокоено в Долине Царей – скалистом ущелье недалеко от города Луксор. За период Нового царства там были построены множество (по последним данным – 63) гробниц для фараонов, их родственников и высокопоставленных чиновников того времени. Тысячелетиями их грабили и разоряли. Причем делали это не только случайные налетчики, но даже другие фараоны: во времена упадка империи казну пополняли драгоценностями из могильников.

Нет ничего удивительного, что за эти века Долина Царей превратилась в руины. К началу 20 столетия "город мертвых" считался полностью разоренным, однако британский египтолог Говард Картер был уверен в обратном. В 1922 году он организовал здесь раскопки, и в первых числах ноября под остатками одной из хижин рабочие обнаружили запечатанную дверь. Это был вход в гробницу Тутанхамона – второстепенного, малоизвестного и даже опального египетского фараона.

Тутанхамон взошел на престол в 10-летнем возрасте, а скончался на 19-м году жизни. Он был хрупким и болезненным юношей. МРТ-исследование мумии показало, что на момент смерти Тутанхамон страдал от малярии, кости его левой ступни оказались деформированы, а незадолго до кончины правитель сломал ногу.



Его гробница строилась в страшной спешке, хотя обычно фараоны занимались возведением своих усыпальниц десятилетиями. Но Тутанхамон умер внезапно и должным образом подготовиться не успел. В результате многие детали отделки были выполнены на скорую руку, а кое-где и вовсе не закончены. Мало того, едва ли не половина предметов в гробнице были "с чужого плеча" – имя фараона на них печатали и гравировали поверх чужих имен.

Накрывающая саркофаг плита треснула пополам еще до захоронения и была наскоро заделана строителями, металлические части убранства иногда не совпадали по размерам, их подгоняли ударами кувалд... Словом, гробница Тутанхамона вовсе не самая большая и богатая из всех открытых.

Ценность этого захоронения в том, что его почти не грабили. Было всего два нападения, но это произошло еще во времена Древнего Египта, а потому даже следы разорителей можно считать историческими документами. Кроме того, бандиты вынесли не так много ценностей, а в камеру с саркофагом и вовсе не проникли. Причина такой непопулярности гробницы у грабителей в том, что последующие фараоны тщательно удаляли упоминания о ней из всех источников. Тутанхамона хотели стереть из истории за то, что он был сыном Эхнатона.

Эхнатон был фараоном-реформатором, пытавшимся изменить религию Египта. Он сделал малозначительного бога Солнца Атона верховным божеством, назначил себя его земным воплощением, перенес столицу в построенный с нуля город, изменил культовые практики и так далее. После его смерти все нововведения отвергли, а имя предали забвению. Как и его родственников, и в первую очередь сына – Тутанхамона. Но парадоксальным образом запрет на упоминание сделал его самым известным фараоном за всю историю, скрыв на три десятка веков гробницу от разорения.

Даже найденные в усыпальнице предметы представляют огромную ценность и с исторической точки зрения, и как предметы искусства, и просто как драгоценности. Большая часть обнаруженного помещена в Каирский музей, где эти реликвии – главная и самая ценная часть экспозиции. Изображение золотой маски Тутанхамона известно каждому школьнику, о фараоне слагают песни и снимают фильмы. Одним словом, стереть его из истории, к счастью, не удалось. Помнить о Тутанхамоне будут до самого конца человеческой цивилизации.

Хотя...

