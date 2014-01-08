Почему ученые начали всерьез изучать НЛО

Космическое агентство NASA объявило о начале исследований феномена "аномальных атмосферных явлений". Этим термином заменили привычную аббревиатуру НЛО (неопознанные летающие объекты). О том, что это будут за исследования и почему NASA взялось за запретную тему, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Для начала определимся с терминологией. НЛО называют любые атмосферные явления, причина возникновения которых неизвестна. Исследователи тщательно избегают называть их летающими тарелками, космическими кораблями пришельцев или инопланетной техникой, поскольку определение намного шире.

К НЛО могут относиться шаровые молнии, метеорологические зонды, секретные военные аппараты и даже облака необычной формы – словом, абсолютно все непонятные объекты в воздухе. Ровно с тем же упорством общественность продолжает считать, что внутри всех этих "светящихся треугольников" и "небесных замков" сидят зеленые человечки, прилетевшие к нам с других планет.



Время от времени серьезные ученые и даже военные ведомства пытаются объяснить природу НЛО, но каждый раз вердикт остается прежним: "Мы ничего не знаем".



Даже прошлогоднее заявление американского министерства обороны, посвященное аномалиям в небе, можно кратко пересказать примерно теми же словами. При этом свидетельств неопознанных явлений меньше не становится: смартфоны обычных людей и радары военных самолетов все чаще фиксируют странные огни в небе и стремительно летящие объекты.

В конце концов эта неопределенность заставила NASA выделить на изучение НЛО 100 тысяч долларов. Откровенно говоря, сумма довольно скромная, но стоит учесть, что до этого момента космическое агентство вообще игнорировало феномен. Теперь же исследовательская группа под руководством астрофизика из Принстонского университета Дэвида Спергеля попытается расширить существующий набор данных относительно НЛО для улучшения понимания явления. Проще говоря, это будет попытка гражданских ученых понять хоть что-нибудь. Поскольку вся имеющаяся информация (если она вообще есть) тщательно засекречена военными ведомствами.

Тем временем астрофизик Ави Леб, бывший профессор Гарвардского университета, запустил частную инициативу под названием "Проект Галилео". Ее цель – поиск потенциальных свидетельств инопланетных технологий на Земле. Исследователь рассуждает так: если НЛО – это корабли инопланетян, они должны оставлять какие-нибудь следы: если не отвалившиеся гайки, то хотя бы радиоактивное излучение или что-нибудь вроде этого.



Кстати, это тот самый ученый, который недавно выступил с громким заявлением о природе происхождения астероида Оумуамуа, пролетевшего сквозь Солнечную систему. По его мнению, космический объект является инопланетным зондом из другой галактики. Неудивительно, что именно Ави Леб еще пару лет назад отправил в NASA предложение о сотрудничестве, но агентство, не ответив ему ничего, создало собственный проект по изучению летающих тарелок.

Сейчас астрофизик увлечен идеей поднять со дна Тихого океана фрагменты метеорита. 8 января 2014 года недалеко от Папуа – Новой Гвинеи упал небольшой "космический гость". Его скорость при входе в атмосферу составляла невероятные 160 тысяч километров в час (по некоторым данным, даже 210 тысяч), объект распался на фрагменты, упавшие в воду недалеко от острова Манус. Все это время информация о метеорите скрывалась, поскольку единственным прибором, зафиксировавшим его падение, стал американский спутник-шпион.

Но спустя восемь лет данные рассекретили, и теперь ученые уверены, что астероид (CNEOS 2014-01-08) – это межзвездный объект, прилетевший к нам из другой галактики. Ави Леб и вовсе считает – это обломок инопланетного космического корабля.





Ави Леб астрофизик Тот факт, что кусочки такого маленького предмета не сгорели полностью, наводит на мысль, что он сделан из материала более прочного, чем железо. Это заставляет меня задаться вопросом, не был ли он искусственного происхождения.

Одним словом, сегодня существует множество исследовательских проектов, посвященных НЛО – теме, которую раньше старательно избегали. Дискуссии о жизни на других планетах перешли в регистр "она наверняка существует, мы просто плохо ищем". Ученые и космические агентства строят зонды для поиска микробов на Марсе и Европе (спутнике Юпитера), телескопы ищут биомаркеры в спектрах излучения экзопланет. Такими темпами через несколько лет мы вполне можем узнать, что НЛО – это и в самом деле летающие тарелки инопланетян, изучающих жизнь на Земле. Хотя...