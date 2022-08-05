Эксперт рассказал, почему ускорение вращения Земли может привести к катастрофе

День 29 июля стал самым коротким на Земле за всю историю точных наблюдений. Это произошло за счет увеличения скорости вращения планеты вокруг своей оси. Ученые полагают, что она продолжит ускоряться и дальше. Почему так происходит и к чему это может привести, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Жизнь Земли в том виде, в котором она существует, зависит от огромного количества самых разных факторов. Если бы не Луна, притягивающая метеориты, планету завалило бы космическими булыжниками. Не будь озонового слоя, солнечная радиация разрушила бы ДНК во всех клетках живых организмов. Если бы не парниковый эффект, вся вода бы замерзла и Земля могла стать ледяной безжизненной пустыней. К чему же приведет ускорение вращения планеты? Давайте обо всем по порядку.

Ученые сообщили, что 29 июля оказался самым коротким днем за всю историю наблюдений. Точнее, с 1960-х годов, когда были изобретены сверхточные атомные часы, с помощью которых можно отслеживать самые короткие временные промежутки. Именно тогда выяснилось, что наша планета вращается неравномерно, совершая полный оборот примерно за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Ключевое слово здесь – "примерно", потому что этот показатель каждый раз отличается на тысячные доли секунды в ту или иную сторону.

Международная служба вращения Земли уже несколько лет наблюдает интересную закономерность: наша планета год от года ускоряется, устанавливая все новые и новые рекорды.



Например, в 2020 году 19 июля тоже был самым коротким днем за всю историю. Тогда полночь наступила на 1,47 миллисекунды раньше, чем ожидалось.



Таких ускорений становится все больше, и в нынешнем году рекорд был побит дважды: 26 и 29 июля – сутки сократились на 1,5 и 1,59 миллисекунды соответственно. Наблюдатели полагают, что планета продолжит ускоряться и дальше.

К сожалению, ученые до сих пор не понимают, почему так происходит. На первый взгляд, было бы логично, если бы Земля замедлялась, как любое вращающееся тело, теряющее со временем инерцию. Но происходит ровно наоборот, и причины этого пока не изучены. Впрочем, есть и интересные предположения. Некоторые исследователи считают, что во всем виновато таяние ледников.



Вспомните, как выполняют пируэты фигуристы во время выступлений. Когда они разводят руки в стороны, вращение замедляется, но стоит им прижать локти к корпусу, угловая скорость быстро возрастает. С Землей может происходить то же самое. Замерзшая вода обладает большим объемом, чем жидкая. Потепление приводит к таянию ледников, планета становится чуть компактнее, и это ускоряет вращение.

Что же произойдет, если сутки на Земле сократятся, например, до 20 часов? Планета начнет вращаться намного быстрее, и самым заметным эффектом этого станет затопление экваториальных стран. Усилившаяся центробежная сила будет сгонять всю воду Земли с полюсов в экваториальные области. Северные моря обмелеют, зато уровень океана на экваторе сильно повысится. Эквадор, Колумбия, север Бразилии, Уганда, Кения, Сомали, часть Малайзии, Индонезия – все эти страны скроются под водой. Не говоря уже об островных государствах вроде Мальдив – они исчезнут первыми.

Зато страны, расположенные севернее и южнее, ждет острый дефицит воды со всеми вытекающими последствиями. Погодные аномалии станут особенно сильными, ведь турбулентность атмосферы увеличится. Изменится и тектоника, а значит, континенты будут сотрясаться от мощных землетрясений, а небо заполнится дымом от многочисленных извержений вулканов.

Однако спешим успокоить: все не так страшно, как кажется. Если предположить, что Земля и дальше будет ускоряться на 1,5 миллисекунды в год, то для того, чтобы сократить сутки на четыре часа, потребуется 9,6 миллиона лет. За это время биосфера гарантированно успеет приспособиться к новым условиям, а люди и вовсе будут искренне удивляться тому, как медленно раньше крутилась планета. Надеемся, что человечество сможет продержаться этот период. Хотя…