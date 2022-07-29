Эксперт рассказал, как глобальное потепление уничтожает блага цивилизации

Глобальное потепление, о котором вот уже несколько десятков лет говорят ученые, оказывает вредное воздействие не только на живые организмы. От него страдают вещи и технологии, созданные человеком. О том, как климатические изменения разрушают инфраструктуру цивилизации, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Julian Stratenschulte/AP

Экстремальная жара 2022 года принесла в Европу тысячи смертей, обширные лесные пожары и рекордную температуру – до 47 градусов, зарегистрированную в одном из регионов Португалии. Пекло также накрыло Северную Африку, Ближний Восток и Азию. Эксперты связывают аномалию с климатическими изменениями и прогнозируют, что волны тепла, подобные этой, будут возникать все чаще.

Растения сохнут без воды и сгорают в огне, животные гибнут от жажды и перегрева, люди страдают от тепловых ударов. Но, кроме очевидных биологических бед, существует еще одна проблема, на которую до недавнего времени никто не обращал внимания. Большинство наших технологий не рассчитано на такие экстремальные условия.

Люди – технологическая цивилизация, которая уже давно не может существовать без машин и механизмов. Нам больше не нужно подстраиваться под окружающие условия – вместо этого мы переделываем мир под себя. Дубины, стрелы, огонь, порох, колесо, дороги, корабли, электричество, интернет – все это вехи прогресса, заменившего нам эволюцию.



Отними у человечества его "игрушки", и оно очень быстро вернется к дубинам. Похоже, что у нынешних климатических перемен есть все шансы подтолкнуть нас в обратную сторону.



Дороги – это кровеносная система любой страны. Чем быстрее перемещаются по ним грузы и люди, тем активнее развивается экономика, промышленность, связь и общество в целом. Нынешние магистрали делают из асфальтобетона, способного служить зимой и летом. Но длительные периоды жары размягчают смесь, от этого в полотне появляются колеи, неровности и трещины. Обновлять покрытие приходится все чаще, но в регионах, где это невозможно, за несколько жарких лет дороги превращаются в непроходимые полосы препятствий. Транспортные артерии зарастают тромбами, и это парализует экономику.



Железные дороги не исключение. У них тоже есть температурные допуски, превышение которых делает невозможным движение поездов. Из-за теплового расширения выгибаются рельсы, и колесные пары вагонов заклинивает, а то и вовсе поезда сбрасывает с полотна. Тот же физический эффект вредит и линиям электропередачи. Металл расширяется, провода провисают, и это часто приводит к замыканиям – отсюда перебои с электроснабжением, пожары и прочие беды.

Здания, построенные 30–50 лет назад, больше не соответствуют нынешнему климату: в жару они нагреваются, загоняя тепло внутрь и подолгу удерживая его. В результате в них приходится тратить больше энергии на кондиционирование, а это не только требует больше электричества, но и еще сильнее нагревает атмосферу. Внешние блоки кондиционеров могут разогреваться до 60 градусов.

В жару потребление электричества растет, и поэтому сегодня многие электростанции работают на пределе мощности. Такая нагрузка может привести к сбоям, а без электричества замрут в туннелях поезда метро, остановятся конвейеры заводов, пропадет любая связь. Также замороженное продовольствие начнет портиться прямо на складах, диспетчеры не смогут направлять движение судов, самолетов и поездов.

Одним словом, наша инфраструктура разработана для условий, которые больше не актуальны, и теперь вся она медленно поджаривается. Единственное, что мы можем сегодня сделать, – немедленно начать ее обновление. Это долгий процесс, на полную перестройку всех систем может уйти целый век, а то и два. Остается только надеяться, что устаревшие дороги, провода и электростанции не развалятся за этот срок. Хотя…