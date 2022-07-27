Почему проект Илона Маска Hyperloop до сих пор не реализовали

Hyperloop – один из амбициозных проектов Илона Маска по созданию высокоскоростных поездов, движущихся в вакуумных туннелях со скоростью около 1 000 километров в час. Инновационная транспортная система была официально заявлена еще 10 лет назад, но до сих пор не реализована. О судьбе безвоздушных скоростных трасс рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



В июле 2012 года на мероприятии PandoDaily в Санта-Монике Илон Маск впервые упомянул о Hyperloop. Инженер и предприниматель пообещал, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в четыре раза – скоростного поезда. По расчетам бизнесмена, путь на нем из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, длиной 560 километров, должен занять всего полчаса.

Маск не уставал делать громкие заявления. Сначала он рассказывал, что проект окажется в 10 раз дешевле по сравнению с калифорнийской высокоскоростной железной дорогой. Затем – что транспорт не будет подвержен авариям, а вся система должна работать от солнечной энергии. Кроме того, было обещание – пассажирам не придется подстраиваться к расписанию, так как капсулы будут двигаться с короткими интервалами, как в метро. Неудивительно, что журналисты с восторгом подхватывали каждое сообщение, а публика с нетерпением ожидала первых пробных запусков.

Сам Маск не собирался работать над проектом. Вместо этого он выложил документацию в открытый доступ и предложил всем желающим заняться реализацией. Во многих городах планеты, от Абу-Даби до Цюриха, планировалась постройка станций Hyperloop, на исследовательские проекты тратились миллионы долларов, возникло множество коммерческих предприятий. Волнение, царившее в среде экспертов, достигало критических отметок. Еще бы – человечество вот уже целое столетие не изобретало нового вида транспорта. Все, что у нас было до этого, – автомобили, поезда, самолеты и корабли. Hyperloop обещал стать пятым видом и устроить транспортную революцию.



Но сегодня, спустя десятилетие после громкого анонса, не существует ни одной действующей линии, станции и капсулы-вагона. Построена только пара испытательных трасс, да и те работают с гигантскими перерывами.



Выяснилось, что сложности возникают буквально на каждом этапе реализации яркого проекта. Самое первое, с чем столкнулись инженеры, – рельеф. Предполагалось, что вакуумный трубопровод будет построен над землей, пролегая по специальным опорам. На деле выяснилось – даже такой подход не позволяет сделать трассу достаточно прямой, так как неровности Земли заставляют трубы слегка отклоняться. Для капсул, летящих почти со скоростью звука, отклонение даже на несколько миллиметров означает чудовищный рост нагрузок.

Следующий проблемой стал вакуум. Для того чтобы капсула могла двигаться так быстро, необходимо снизить сопротивление воздуха. Конечно, полного вакуума достигать никто не собирался, воздух в трубе все-таки нужен. По замыслу Маска, вагончики должны не висеть в магнитном поле (это существенно удорожит проект), а опираться на подушку из набегающего потока воздуха. Поэтому инженеры планировали ограничиться 0,001 атмосферы.

Но даже такое снижение давления в трубе длиной в несколько сотен километров требует невероятных затрат. Предполагалось, что на протяжении трассы будут установлены вакуумные станции, чтобы откачивать из трубы воздух. Но расчеты показали, что таких приборов должно быть очень много – по одному на каждые несколько километров.



Проблемы возникали в самых неожиданных местах. Быстро выяснилось, что капсулам не хватает обтекаемости, их концепты требуется переделывать. Потом оказалось, что эти "транспортные снаряды" сильно нагреваются во время движения, пришлось придумывать систему охлаждения. Позже потребовалась еще и система стабилизации, так как кабинки все время норовили "сорваться в штопор", вращаясь внутри трубопровода.

Саму трубу нужно было сделать в два раза шире (а значит, тяжелее, поэтому и опоры придется усилить), отменить воздушную подушку, а вместо нее все-таки вернуться к магнитной. Кроме того, потребовалось вновь переработать систему охлаждения, снизить заявленную скорость и так далее.

Конечно, самой большой проблемой стали пассажиры. Несмотря на всю инновационность Hyperloop, живые люди не спешат опробовать на себе даже тестовые медленные капсулы, пробегающие по несколько сотен метров.



Компании зазывали на испытания блогеров и инфлюэнсеров, но все, чего добились, – хлестких отзывов, вроде "это была самая рвотная поездка в моей жизни". Учредители и директора компаний сами совершают испытательные поездки, выкладывая видеоотчеты в интернет, но это происходит очень редко и не вызывает ожидаемой реакции.



Удивительно, но при всех этих злоключениях проект вовсе не отправлен на свалку истории. Частные компании с воодушевлением ищут решения проблем, проектируют капсулы и строят испытательные трассы. Что ни говори, а Hyperloop действительно может стать маяком новой транспортной революции – какими в свое время становились автомобили, паровозы и самолеты. Нужно только до конца разобраться со всеми сложностями. Надеемся, что когда-нибудь это произойдет. Хотя...