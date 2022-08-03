Как ученые предлагают бороться с повышением температуры на Земле

Борьба с загрязнением воздуха привела к парадоксальному явлению: чистая атмосфера усиливает нагрев Земли. О том, почему так происходит и как ученые планируют справиться с этой проблемой, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Всем нам предельно ясно, каким образом деятельность человека привела к глобальным климатическим изменениям. Мы сжигаем топливо, выбрасываем в атмосферу продукты сгорания и парниковые газы. Из-за этого солнечное тепло не рассеивается, а накапливается, повышая среднюю температуру на планете. Всем также понятно, что для улучшения ситуации нужно просто перестать жечь нефть, газ и уголь.

В последние годы человечество осознало проблему и начало активно сокращать использование ископаемого топлива, параллельно наращивая альтернативную энергетику. Даже пандемия коронавирусной инфекции сыграла в этом положительную роль: заводы снизили производство, транспортные потоки сократились, выбросов стало меньше. Атмосфера действительно очистилась: экологические службы сообщают, что влияние загрязнения воздуха на климат снизилось на 30% по сравнению с уровнем 2000 года. Казалось бы, можно праздновать победу над потеплением. На самом деле пока рано радоваться.

Каким бы странным это ни казалось, но загрязненный воздух все это время нам помогал. Мельчайшие частицы, рассеянные в атмосфере, отражали солнечный свет, не допуская его к поверхности Земли. Теперь же солнечное излучение беспрепятственно достигает планеты, повышая ее температуру. Проблема заключается в том, что мы выбрасываем в атмосферу не только дым и сажу, но и парниковые газы.



Даже если в один момент полностью остановить все заводы и транспорт, продукты сгорания осядут за пару-тройку лет, а вот газам на это потребуется несколько десятилетий.



Именно это мы сейчас и наблюдаем. Прозрачная атмосфера беспрепятственно пропускает солнечные лучи к Земле, но оставшиеся парниковые газы не позволяют теплу рассеиваться в космос.

Еще один парадокс: те же самые ученые, которые призывали нас перестать загрязнять воздух, теперь предлагают "замутить" его сознательно, чтобы защититься от солнечной радиации. В 1991 году на Филиппинах проснулся вулкан Пинатубо. Извержение выбросило в атмосферу огромное количество пепла, частицы которого настолько эффективно отражали солнечный свет, что за год средняя температура на всей Земле снизилась на 0,5 градуса. Почему бы не повторить это искусственно?



Проектов существует множество, и самым заметным из них стал план Билла Гейтса. Он предлагал распылить в небе миллионы тонн измельченного карбоната кальция – проще говоря, мела. Облака из этого вещества будут обладать высокой отражающей способностью, не подпуская солнечные лучи к Земле, а через короткий срок исчезнут, рассеявшись вместе с осадками. На первый взгляд план, кажется неплохим, но научное сообщество восприняло инициативу настолько негативно, что от нее пришлось отказаться. Ученые решили, что пока нельзя просчитать все последствия такого эксперимента, лучше не рисковать.

Между прочим, сам по себе парниковый эффект не так уж и плох, поскольку без него на Земле не было бы жизни. Без атмосферной "теплицы" средняя температура планеты составляла бы минус 18 градусов. В этом случае абсолютно вся земная вода представляла бы собой твердый лед. Лишь наличие естественных парниковых газов позволяет "среднепланетной" температуре держаться в районе плюс 15 градусов.

Но дело в том, что деятельность человека нарушила хрупкий баланс, и теперь это нужно снова наладить. Тем более что недалеко от нас есть "плохой пример" – Венера. Атмосфера этой планеты почти на 100% состоит из диоксида углерода, а это очень сильный парниковый газ. В результате средняя температура там составляет плюс 462 градуса. Надо ли говорить, что в таком пекле жить абсолютно невозможно.

Остается только надеяться, что ученые достаточно быстро найдут способ справиться с глобальным потеплением, попутно не уничтожив при этом экологию, да и само человечество. Мы все-таки разумный вид и обязательно что-нибудь придумаем. Хотя…