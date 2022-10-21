Ученые обнаружили как минимум три неизвестных предка бананов

Международная группа ученых проанализировала ДНК бананов и выяснила, что у этих культурных растений есть как минимум три не известных нам предка. Какую пользу можно извлечь из этого открытия, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Мы уже писали о том, что самый распространенный на сегодня сорт бананов Кавендиш в ближайшие десятилетия может исчезнуть со всех прилавков мира. Все дело в том, что плантации массово страдают от очень стойкого почвенного грибка, поражающего корни, стебли и плоды. Из-за этого рано или поздно нам придется искать другой промышленный сорт на замену Кавендиша, более устойчивый к заражению.

Но и это не даст стопроцентного результата: в прошлом эпидемия поразила плантации сорта Гро Мишель, который наполнял прилавки до 50–60-х годов прошлого века. Ему на смену пришел Кавендиш, который был более устойчив к грибку. Но, как видим, это не смогло спасти ситуацию.

Примерно 7 000 лет назад бананы ничем не напоминали те крупные вкусные фрукты, которые все знают сегодня. Тогда в теплых и влажных регионах от Индии до Австралии царствовал дикий вид, сегодняшние ботаники называют его Musa acuminata.





Эти предки бананов были намного меньше, мякоть их плодов была заполнена большими черными семенами, а главное – почти не годилась в пищу.

Вместо мякоти люди ели, как ни странно, цветы или клубни бананового дерева. Волокно, которое добывали из стеблей, использовалось для изготовления веревок и плетения. Поэтому даже несъедобный банан мог приносить человечеству пользу.



Позже его одомашнили: большинство исследователей сходятся во мнении, что произошло это в Папуа-Новой Гвинее. Растения скрещивали, селекционировали, полезные признаки закреплялись, и в результате к сегодняшнему дню существует около тысячи сортов бананов. Но ученые до сих пор не знают, когда именно он стал культурным растением. Даже генетические исследования не проливают свет на эту загадку. Дело усложняется и тем, что некоторые бананы имеют обычные два набора хромосом, а другие – три (как, например, все тот же Кавендиш) или даже больше.





Этот факт позволяет предположить, что современные бананы – это гибриды, появившиеся после скрещивания двух или более сортов, а то и разных видов.

Прежде всего, ДНК бананов исследуют для спасения сельскохозяйственных видов. Слишком незащищенными они оказываются перед лицом болезней, и очень много денег вложено в их мировое производство. Специалисты по геномике бананов (есть и такое направление) из Французского сельскохозяйственного исследовательского центра международного развития в Монпелье изучили образцы ДНК у 68 видов диких и 154 видов культивируемых бананов. В том числе у 25 сортов, растущих в Папуа-Новой Гвинее. Результаты исследования подтвердили предположения, что именно этот регион является местом одомашнивания этих растений.



Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

С большой долей вероятности был даже установлен подвид – прародитель Musa acuminata, который местные жители называют "банксия". Но главное – среди генов банана были обнаружены следы еще как минимум трех исходных видов, о существовании которых сегодня ничего не известно. Ученые предполагают, что один из них родом из Новой Гвинеи, второй из региона Сиамского залива, а третий откуда-то между северным Борнео и Филиппинами. Также появилась теория, что за долгое время селекции происходило "безудержное скрещивание" бананов с дикими родственниками. Благодаря этому появилось множество сортов с разным генетическим происхождением.

Полученные данные могут позволить генетикам "откатить назад" развитие бананов и заново вывести сорта, более устойчивые к грибкам, вредным насекомым и прочим напастям. Вполне вероятно, что какие-то из неизвестных предков до сих пор существуют в природе и их генетический материал поможет селекционерам в борьбе с болезнями. И тогда на наших прилавках появится новый сорт бананов – еще более сладкий, крупный, а главное, неисчезающий. Хотя…

