Ученые научились печатать еду из насекомых на 3D-принтерах

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна разрабатывают способы 3D-печати еды, включающей в себя белок насекомых. О том, для чего это нужно и когда мы сможем попробовать печенье из сверчков, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Человечество ело жуков в прошлом, употребляет их сейчас и будет это делать в будущем, однако каждый пункт из этого утверждения требует пояснения. На заре человечества вид Homo Sapiens питался в том числе и насекомыми. Задолго до возникновения сельского хозяйства и даже охоты племена собирателей с удовольствием лакомились сочными личинками, яркими гусеницами и хрустящими жуками. Раздобыть драгоценный белок в те времена было не так-то просто, и насекомые являлись едва ли не главным его источником в рационе.

Сегодня, конечно же, никто массово не употребляет в пищу пауков и стрекоз. Но в кухне многих стран мира насекомые до сих пор остаются в разделе "лакомства и закуски". На азиатских рынках по сей день жареные кузнечики продаются на развес, личинки жуков – стаканами, а пауки в кляре – поштучно. Туристы из других частей света смотрят на такие прилавки с ужасом, но те из них, кто решается попробовать саранчу на палочке, с удивлением рассказывают, что она довольно вкусная. Ученые говорят: это еще и полезно – в них минимум холестерина.

Если задуматься, то мы до сих пор активно используем насекомых, правда, в основном не в пищу. Шелк для нас производят личинки тутового шелкопряда, мед мы берем у пчел, а кармин (красный пищевой краситель) добываем из измельченных кошенильных червецов – насекомых, живущих на мексиканских кактусах. Его добавляют в любую колбасу, кондитерские изделия и напитки. Девушки покрывают ногти шеллаком – смолой, которую выделяют насекомые, паразитирующие на азиатских и индийских деревьях.



Ученые все чаще говорят, что примерно через полвека мы будем просто обязаны ввести в рацион насекомых.



Некоторые утверждают: приблизительно треть всего белка, попадающего на наш стол, будет добыта из жуков и их личинок. Все дело в кризисе сельского хозяйства и растущем населении Земли. Нас становится все больше, и скоро животноводческие фермы уже не смогут прокормить миллиарды человек – придется искать альтернативы.

Насекомые – логичный и удобный вариант. Питаются отходами, живут повсеместно, при этом почти на 100% состоят из чистого белка: ни жира, ни костей, сплошная польза для организма. Даже будущих колонистов Марса планируют кормить личинками жуков – это куда питательнее концентратов, а выращивать их можно на космических станциях.



Осталось только придумать, что делать с брезгливостью. Тысячелетия "блюд без жуков" отучили нас видеть в насекомых пищу, даже скорее наоборот – один лишь взгляд на них способен начисто отбить всякий аппетит. С этим нужно что-то делать, и исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна предлагают печатать такую пищу на 3D-принтерах.

В самом деле напечатанная еда может быть абсолютно любой формы и фактуры, ничем не напоминая исходный материал. В качестве примера инженеры напечатали печенье из моркови и сверчков. Смесь из корнеплодов и насекомых заправили в принтер. Сверчки отвечали за насыщенность белками, а морковь – за структуру и механическую прочность готового изделия. Принтер распечатал печенье в виде забавных осьминожек и черепашек, исследователи попробовали их на вкус и... решили добавить немного специй.

В остальном, по словам ученых, сверчково-морковные блюда вполне можно употреблять в пишу. Были опробованы и другие ингредиенты: соя, сине-зеленая водоросль спирулина, личинки черной львинки и тутового шелкопряда. Результаты оказались сопоставимыми как по структуре, так и по вкусу.

Словом, очень скоро в сельскохозяйственных районах возникнут новые фермы, где будут выращивать червей, мух и жуков, а потом перерабатывать их в сырье для принтеров. На прилавках нас будут ждать знакомые снеки, хлопья и колбаски, но содержащийся в них белок минимум на треть станут добывать из насекомых. Произойдет это постепенно, мы почти ничего не заметим. Хотя...