Самый распространенный сорт бананов скоро вымрет: его пожирает грибок

В следующий раз, когда пойдете за продуктами, обязательно купите немного бананов. Почти гарантированно это будет самый распространенный сорт, который называется "Кавендиш". Принесите бананы домой и съешьте. Есть вероятность, что вскоре бананы на прилавках всего мира сильно подорожают, а затем и вовсе исчезнут. Дело в том, что на банановых плантациях бушует эпидемия, остановить которую не в силах ни биологи, ни химики. "Кавендиш" исчезает с лица Земли.



Банан – и без того очень нежное растение, крайне негативно реагирующее на изменение влажности, температуры или количество солнечного света. Но есть у него и особый враг – это грибок с длинным латинским названием Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Он поражает растения, заставляя гнить стебли и листья, а плоды превращает в неаппетитную бурую массу. Ботаники называют это панамской болезнью. К сегодняшнему дню напасть поразила уже треть плантаций в Азии и Австралии, началось заражение полей в Африке.



Самое неприятное, что грибок переносится на всем, что контактирует с бананами, в том числе на упаковке, а его споры живут годами. Если болезнь поразит посадки в Латинской Америке и Карибском Бассейне, мы останемся без "Кавендиша". Между прочим, в Колумбии грибок уже нашли, в прошлом году даже объявляли по этому поводу режим чрезвычайной ситуации.



У диких сортов банана плоды (кстати, согласно официальной классификации, они считаются ягодами) мелкие, не слишком сладкие, содержат множество довольно крупных семян. Тысячи лет селекции позволили людям вывести сладкие бананы, в которых семян нет, а потому размножать их приходится вегетативным способом – с помощью отростков корней. Поэтому все банановые кусты с биологической точки зрения являются клонами. Это значит, что они не способны эволюционировать и самостоятельно выработать какую-либо защиту от грибка. Но и люди тут бессильны: за последние 100 лет (а грибок впервые обнаружили в начале XX века) не было выработано ни естественного, ни химического способа борьбы с ним. Единственный способ справиться с бедой – найти новый сорт, который будет способен противостоять "панамской болезни", и сделать его основным.

Между прочим, такой опыт у человечества уже есть. Дело в том, что до середины прошлого века самым распространенным сортом был совсем другой, он назывался "Гро Мишель" (Gros Michel). Его плоды были крупнее, чем у "Кавендиша", а также намного дольше хранились. Бананы собирают зелеными, они дозревают в процессе транспортировки, и любые задержки приводят к порче, поэтому способность к долгому хранению очень важна.



Мало того, у "Гро Мишель" был немного другой вкус. Вам никогда не приходило в голову, что вкус банановой жевательной резинки не очень-то похож на настоящий банан? Все дело в том, что банановый ароматизатор был создан химиками в первой половине прошлого века, поэтому эта добавка имитирует вкус "Гро Мишель". Есть и еще одно забавное наблюдение. Вспомните, как часто герои черно-белых фильмов или старых мультиков поскальзываются на банановой кожуре. Это тоже свойство утраченного сорта: кожура у "Гро Мишель" внутри была очень скользкой. Поскользнуться на "Кавендише", конечно, тоже можно, но вероятность этого намного меньше.

Но "Гро Мишель" поразила все та же болезнь, и за полвека от огромнейших плантаций осталось лишь несколько крохотных полей, так что пришлось срочно искать замену – выбрали "Кавендиш". Сегодня мутировавшая версия грибка угрожает и ему, поэтому необходимо подобрать новый сорт на роль культурного. А привычным нам бананам из супермаркета осталось совсем немного, эксперты считают, что лет через 15 "Кавендиш" исчезнет.

Так что если ваша бабушка говорит, что в ее время бананы были совсем другими, а нынешние – уже не те, то она совершенно права. В Советский Союз эти тропические плоды впервые привезли в конце 30-х (правда, только в Москву и некоторые столицы союзных республик), и был это, разумеется, "Гро Мишель". Купите и съешьте банан сегодня. Будете рассказывать внукам, что в ваше время они были вкуснее. Хотя…