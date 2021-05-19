Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся крупнейший на данный момент айсберг: его размеры составляют 170 на 25 километров, а по площади он сопоставим с островом Майорка – 4 320 квадратных километров. Ученые присвоили айсбергу обозначение А-76 и продолжают наблюдать за ним с помощью спутников. Несомненно, сообщение выглядит достаточно пугающим, и мировые СМИ подхватывают эту новость. Однако стоит разобраться во всем по порядку.



Для начала стоит понимать, что айсберги откалываются от Антарктиды очень-очень давно (примерно последние 35 миллионов лет), то есть с момента образования ледяного щита на континенте. Процесс этот постоянный, неизбежный и абсолютно естественный. Ледяной покров материка граничит с относительно теплыми океанскими водами, которые подмывают его и откалывают фрагменты самых разных размеров. И этот процесс был бы невозможен, если бы запасы антарктического льда не пополнялись. Низкие температуры конденсируют и замораживают атмосферную влагу, из нее складывается ледяной щит, который непрерывно растет и медленно сползает в океан. Естественно, что его фрагменты откалываются, уплывают и со временем тают – если бы этого не происходило, за миллионы лет айсберги покрыли бы весь мировой океан, а за ним и континенты.



Еще один момент: "крупнейший на данный момент" айсберг А-76 вовсе не самый большой за всю историю наблюдений. Бывали и побольше. Пока крупнейшим считается айсберг B-15, который откололся от ледового шельфа Росса в 2000 году и имел площадь 11 тысяч квадратных километров, то есть он был крупнее нынешнего в два с лишним раза. К сегодняшнему дню он почти полностью растаял, от него осталось несколько не очень крупных (по меркам айсбергов) льдин.



Вообще такие большие айсберги довольно быстро распадаются на части, поскольку отношение их толщины к площади примерно такое же, как у стопки из десятка листов бумаги формата А4. Главная причина, по которой за гигантскими льдинами ведется наблюдение, заключается в том, что айсберги представляют существенную опасность для судоходства.





Фото: depositphotos/Denis Burdin



Самым известным случаем столкновения корабля с айсбергом, конечно, является гибель лайнера "Титаник". Однако подобных катастроф было несколько, именно поэтому так важен постоянный мониторинг перемещений ледяных глыб.



Человечество даже научилось использовать айсберги для собственной пользы. На некоторых из них строят наблюдательные базы (конечно, если размеры позволяют). Относительно небольшие льдины буксируют в районы с недостатком пресной воды: даже подтаявшие за время путешествия айсберги способны долгое время снабжать водой поселения и небольшие города. Иногда из айсбергов делают пристани, если берег не позволяет кораблям безопасно швартоваться.



Конечно, глобальное потепление вносит в процесс свои корректировки. За последние десятилетия скорость таяния и откалывания льдов увеличилась, в водах мирового океана их стало больше. Наша планета за 30 миллионов лет знавала и более жаркие периоды, однако Антарктида по-прежнему скрыта под толстой ледяной шапкой, а остальные континенты так и не скрылись под водой. Через десяток лет А-76, расколовшись на более мелкие фрагменты, благополучно растает, не оставив в истории никакого следа. Антарктида еще очень долго будет собирать лед из атмосферы и постепенно сбрасывать его в океан. Хотя…

