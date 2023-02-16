Фараонов век: как нашли и открыли саркофаг Тутанхамона в Египте

16 февраля 1923 года после многолетних поисков британская экспедиция во главе с археологом Говардом Картером открыла гробницу фараона Тутанхамона. Вспоминаем историю удивительной находки и связанные с ней легенды.

Легендарное открытие

Поиски велись в Долине Царей, где в XVI–XI веках до нашей эры строили гробницы для захоронения фараонов. К тому моменту археологи хорошо изучили это место, поэтому считалось, что крупных открытий там уже не сделать. Однако Говард Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона находилась именно здесь.

С 1917 года в течение пяти лет исследователи планомерно вели раскопки в поисках возможного входа в гробницу. Средства на масштабную экспедицию заканчивались, однако Картер не терял надежду.

К началу последнего этапа неочищенным остался лишь небольшой участок земли, на котором находилось несколько хижин древних строителей гробниц. 2 ноября 1922 года Картер приказал снести их и начать раскопки. Уже на следующий день работники обнаружили каменную ступеньку. Через пару дней выяснилось, что это вход в неизвестную гробницу, и спустя некоторое время археологам удалось проникнуть внутрь.

Первые две комнаты были забиты ценнейшими артефактами: вазами, ларцами, украшениями, одеяниями, оружием. Третье запечатанное помещение находилось между двумя скульптурами – исследователи предположили, что это и есть дверь в усыпальницу. Изучение, опись, фотосъемка всех предметов из первых комнат заняли два месяца.

Только 16 февраля 1923 года ученые приступили к вскрытию усыпальницы. Гроб фараона был установлен на огромном золотом ковчеге, занимавшем почти все помещение. Мумия правителя была заключена, как матрешка, в три саркофага, при этом внутренний был изготовлен из чистого золота. На этом исследование не закончилось – ученым предстояло изучить сокровищницу, вынести и каталогизировать все артефакты. Последний предмет был извлечен из гробницы в феврале 1930 года.

Большая часть сокровищ Тутанхамона сейчас хранится в Каирском египетском музее. Сама гробница до сих пор находится в Долине Царей и доступна для туристов.



Месть фараона и космический кинжал

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С самого начала раскопок возникало множество легенд. Главная из них связана с местью фараона. Причиной стала надпись, найденная у входа в гробницу: "Смерть ожидает каждого, кто осмелится нарушить покой умершего".

Подлила масла в огонь и кончина одного из организаторов и спонсоров экспедиции – лорда Джорджа Карнарворна в 1923 году. Он ушел из жизни в 56 лет из-за воспаления легких. Стали появляться слухи, что некоторые участники раскопок тоже преждевременно умерли. Однако эти факты не подтвердились, а смерть лорда была вполне естественной – у него всю жизнь были проблемы с легкими.

Некоторые считают, что Тутанхамон продолжил мстить ученым и спустя 50 лет после раскопок. В 1967 году директор отдела древностей Каирского музея Мохамед Ибрагим пытался помешать вывезти предметы фараона на выставку в Париж. Мужчина рассказывал о снах, в которых древний правитель просил его не отпускать реликвии за пределы родины. Однако драгоценности отправились за границу, после чего Ибрагима насмерть сбил грузовик.

Еще одна загадка связана с кинжалом Тутанхамона, найденным в его гробнице. Примечательно то, что он был сделан из железа: во времена, когда жил фараон, древние египтяне еще не умели работать с этим металлом. Появилась гипотеза, что орудие было сделано из метеоритного железа.

Ученые подтвердили эту теорию в 2016 году. Они проанализировали состав клинка и обломки метеоритов, найденных в радиусе 2 000 километров от гробницы. Оказалось, что материалы очень схожи. Однако, как оружие из инопланетного материала попало в руки Тутанхамону, так и осталось загадкой.