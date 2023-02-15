Мир иной. Какие вещества использовали для мумификации фараонов

Ученые исследовали древнеегипетскую мастерскую, в которой 2 700 лет назад мумифицировали тела фараонов. Удалось идентифицировать некоторые вещества, с которыми работали бальзамировщики. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

На первый взгляд, сегодня мы довольно много знаем о том, как египетские фараоны отправлялись в загробный мир. Усыпальницы для них возводились со дня восшествия на престол, хотя иногда древние строители ленились и хватались за работу лишь в самый последний момент. Так было, например, с Тутанхамоном. Для подготовки умершего к вечной загробной жизни требовалось 70 дней: все это время бальзамировщики трудились, выполняя строго определенные ритуалы и читая заклинания.

Все это известно из огромного количества дошедших до нас текстов. Но, как ни удивительно, у ученых до сих пор было самое слабое представление о том, какие именно вещества для этого использовались.

На днях исследователи из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана завершили исследования мастерской по мумификации, обнаруженной еще в 2016 году. Тогда археологи нашли в погребальном комплексе Саккара к югу от Каира несколько помещений, в которых древнеегипетские специалисты готовили тела фараонов к погребению. Мастерские размещались под землей, и на момент открытия были засыпаны песком и камнями. Но кроме этого, там обнаружились десятки сосудов для бальзамирования.

Для археологов находка оказалась настоящей сокровищницей, несмотря на то что никаких драгоценностей в ней не было. Дело в том, что здесь до наших дней сохранились чашки, миски, горшки, тарелки и курильницы, в которых когда-то хранили составы для бальзамирования. Мало того, многие из этих сосудов были подписаны. Иероглифами на них обозначалось название содержимого и даже способ его применения. Например, на одном из них была надпись: "Это для того, чтобы сделать запах приятным". А на другом, более крупном сосуде, сохранилась четкая инструкция: "Это надеть на голову".

Кроме надписей, археологи изучали остатки веществ, когда-то хранившихся в емкостях. С помощью специального метода – масс-спектрометрии – удалось определить растительные масла, пчелиный воск, смолу различных деревьев, природный битум и многое другое.



Фото: M. Abdelghaffar/Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen

Приблизительно был восстановлен процесс мумификации. Сначала тело натирали натроном (минералом, который также называют кристаллической содой) и смесью различных солей. За несколько дней этот состав вытягивал из тела большую часть влаги. Затем смесь удаляли, и фараона покрывали маслами и смолами. Делалось это, чтобы запечатать все поры и не допустить проникания внутрь кислорода. В такой среде бактерии быстро погибали и процесс гниения останавливался. Разумеется, работники древнего "похоронного бюро" ничего не знали о биохимии и бактериях, но технология все равно работала.

Расшифровав надписи, археологи пришли к удивительному выводу: почти все вещества, которыми пользовались для бальзамирования, были, если можно так выразиться, импортными – привезенными из других стран и часто с других континентов. Например, в некоторых сосудах содержалась смола кедра, которого в Египте никогда не было. Были определены смолы деревьев даммара и элеми, растущих в тропических лесах Юго-Восточной Азии за тысячи километров от вотчины фараонов. Ингредиенты доставлялись со всего Средиземноморья, с побережья Мертвого моря – словом, почти все, что было нужно бальзамировщикам, привозили из-за пределов Египта.

Стоит учесть, что для мумификации только одного тела нужно довольно много этих веществ – иногда сотни литров. А кроме фараонов, в Египте мумифицировали их родственников, высокопоставленных чиновников, военачальников, животных, птиц. То есть объемы ввоза были очень внушительными.

Между прочим, исследователи считают, что нужные вещества доставляли из других мест не потому, что импортная смола обладала какими-то особенными качествами. По их мнению, все было сделано исключительно ради статуса. Выходит, понятию "понты" уже несколько тысяч лет. И нет, мы не хотим сказать, что это культурная традиция человечества.

Хотя…

